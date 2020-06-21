تويتر تعتذر للمستخدمين بسبب التغريدات الصوتية

وكالات (صدى):
اعتذرت منصة التدوين المصغر "تويتر"، للمستخدمين بسبب بعض المشكلات التي ظهرت لهم بسبب خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة التي تختبرها لمستخدميها.
وقدمت تويتر، اعتذارها لعدم طرحها خدمات خاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة، حيث لم تطرح إمكانية الترجمة أو الشرح المخصصة لذوي الإعاقة، ما وصفها المدافعين عن الحقوق المدنية، بأنه "خطأ لا يغتفر".
ومن جانبه، أوضح المحامي ماثيو كورتلاند: "على الأقل، فإن خيار توفير التسميات التوضيحية المغلقة سيجعل ذلك أكثر سهولة لذوي الإعاقة، تويتر لم توفر أي شرح لذوي الاحتياجات الخاصة".
وقالت "تويتر" من حساب الدعم الرسمي الخاص بها "هذه نسخة مبكرة من هذه الميزة ونستكشف طرقًا لجعل هذه الأنواع من التغريدات في متناول الجميع"؛ لافتة إلى أنها ستطرح تحديثاً ثانياً للخدمة ستقدم فيها مميزات لذوي الاحتياجات الخاصة.