محكمة مصرية تقضي بالمؤبد والسجن 15 عاما لـ16 متهما في قضية "جبهة النصرة "

القاهرة (صدى):
عاقبت محكمة الجنايات المصرية اليوم 16 متهما في قضية "تنظيم جبهة النصرة" فقررت السجن المؤبد لـ13 متهما والحكم على ثلاثة آخرين بالسجن 15 سنة في ذات القضية .
و كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمون من الـ13 إلى الـ16.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية "تأسيس 16 متهمًا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وقضايا أخرى.