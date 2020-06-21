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بالفيديو.. تصاعد الأدخنة جراء حريق مستشفى المخواة الجديدة
منذ 29 دقيقة
1234
الباحة (صدى):
اندلع اليوم الأحد، حريقًا في مستشفى المخواة الجديدة بالباحة.
ووثق مقطع فيديو، تصاعد الأدخنة الكثيفة جراء الحريق، فيما تباشر فرق الدفاع المدني إخماد الحريق.
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أحدث التعليقات
صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
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