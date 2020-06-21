ترامب يهاجم إلهان عمر: ترغب في جعل أمريكا كالصومال

واشنطن (صدى):
إتهم الرئيس الأميريكي، دونالد ترمب النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، برغبتها في جعل حكومة الولايات المتحدة مثل البلد الذي هربت منه وهو الصومال.
وهاجم ترامب خلال كلمة ألقاها في تجمع إنتخابي حاشد قائلا: "إلهان عمر ستشارك بشكل كبير في حكومة بايدن، سيضعون هذه الجبهة الاشتراكية المليئة بالكراهية، التي تهاجم أميركا، ويركزون في تقرير مصير عائلاتكم وبلدكم".
وأضاف ترامب بأن إلهان، ترغب في جعل حكومة أمريكا مثل الدولة التي أتت منها، الصومال، حيث لا حكومة ولا أمن ولا شرطة، لا شيء، مجرد فوضى، والآن تخبرنا بكيفية إدارة بلدنا”، مختتما: “لا، شكراً لك، أتوقع أننا سنحقق نصراً كبيراً في مينيسوتا!”.