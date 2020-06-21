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ترامب يهاجم إلهان عمر: ترغب في جعل أمريكا كالصومال

Time منذ 50 دقيقة
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ترامب يهاجم إلهان عمر: ترغب في جعل أمريكا كالصومال

واشنطن (صدى):
إتهم الرئيس الأميريكي، دونالد ترمب النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، برغبتها في جعل حكومة الولايات المتحدة مثل البلد الذي هربت منه وهو الصومال.

وهاجم ترامب خلال كلمة ألقاها في تجمع إنتخابي حاشد قائلا: "إلهان عمر ستشارك بشكل كبير في حكومة بايدن، سيضعون هذه الجبهة الاشتراكية المليئة بالكراهية، التي تهاجم أميركا، ويركزون في تقرير مصير عائلاتكم وبلدكم".

وأضاف ترامب بأن إلهان، ترغب في جعل حكومة أمريكا مثل الدولة التي أتت منها، الصومال، حيث لا حكومة ولا أمن ولا شرطة، لا شيء، مجرد فوضى، والآن تخبرنا بكيفية إدارة بلدنا”، مختتما: “لا، شكراً لك، أتوقع أننا سنحقق نصراً كبيراً في مينيسوتا!”.

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أحدث التعليقات

صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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