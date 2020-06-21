شاهد.. تشييع جثمان نجم الكرة العراقية أحمد راضي

ماجد محمد (صدى):
شيع جثمان نجم الكرة العراقية أحمد راضي، اليوم الأحد، في مقبرة مخصصة لضحايا الفيروس المستجد في مقبرة الكرخ بالعاصمة بغداد.
واتبعت عملية الدفن، إجراءات الوقاية؛ فيما حضر عددًا من أصدقائه ومحبيه عملية الدفن لوداع أسطورة الكرة العراقية، الذي توفي اليوم في مستشفى النعمان ببغداد بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرة.
ومن الجدير بالذكر، أن أحمد راضي، لعب للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.
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