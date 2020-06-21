اتهام جاستن بيبر باغتصاب فتاتين

واشنطن (صدى):
اتهمت امرأتان المُغني العالمي "جاستين بيبر" بالاعتداء الجنسي عليهما، حيث قالت الضحيتان دانييل، والأخرى "كادي"، أنهما تعرضتا للاغتصاب في عامي 2014 و2015؛ حيث انتشرت ادعاءات دانييل ضد بيبر على تويتر.
ووصفت أليسون كاي، وهي رئيسة مشاريع SB سكوتر براون، قصتها بأنها "صعبة الحدوث في الواقع"؛ فيما بعد بضع ساعات، شاركت كادي قصتها الخاصة حول الاعتداء الجنسي المزعوم من جاستن بيبر، وبدأت رسالتها بكتابة ، "أصدّق دانييل".
وأوضحت إحدى الضحيتين: "في الرابع من مايو 2015، ذهبت للقاء جاستن والتقاط صورة معه في نيويورك. وفي أثناء من المساء حتى الصباح الباكر من الـ 5 من مايو 2015 قابلت ميكي (حارس جاستن الشخصي) خارج الفندق. وجدني جذابة وأعطاني رقم هاتفه دون أن يأخذ رقم هاتفي. لاحقًا، دعيت من قبل ميكي إلى فندق بيبر (لانجهام) حيث كان هناك خمس فتيات بمن فيهن أنا"؛ طلب المغني الاقتراب منها أكثر، فسحبها نحوه وأمسك بيدها وقام باغتصابها.