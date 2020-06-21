نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. سفير نيوزيلندا لدى الرياض يشيد بالأطقم الطبية بالمملكة

Time منذ 59 دقيقة
Views 1289
بالصور.. سفير نيوزيلندا لدى الرياض يشيد بالأطقم الطبية بالمملكة

الرياض (صدى):
ثمن السفير النيوزيلندي لدى الرياض، دور الطواقم الطبية بالمناطق المفتوحة ،و الرعاية الطبية التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين رغم ارتفاع درجات الحرارة.

ونشر السفير النيوزيلندي جيمس مونرو، عبر حسابه "تويتر": "في الأسبوع الماضي، بانه وأفراد عائلته أصيبوا بما يشبه عوارض الإنفلونزا، فقرروا أن إجراء فحص كوفيد 19 للتأكد من سلامتنا.

وتابع السفير أنه بهذه بالمناسبة يود الإشادة بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة "درايف ثرو" "فحص كورونا من السيارة" بالمملكة، على الرغم من حرارة الصيف، شكرًا جزيلًا".

Time واتساب

أحدث التعليقات

صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

أخر الأخبار

تعرفي على الطرق الطبيعية للمحافظة على شباب بشرتك
تعرفي على الطرق الطبيعية للمحافظة على شباب بشرتك
Time منذ 15 ثانية Views 1000
مُعلمة تطلب من الأطفال التخطيط لجنازتهم
مُعلمة تطلب من الأطفال التخطيط لجنازتهم
Time منذ 4 دقائق Views 82
تويتر تعتذر للمستخدمين بسبب التغريدات الصوتية
تويتر تعتذر للمستخدمين بسبب التغريدات الصوتية
Time منذ 6 دقائق Views 1136
«الخطوط» تؤكد منع سفر الأطفال دون مرافق
«الخطوط» تؤكد منع سفر الأطفال دون مرافق
Time منذ 6 دقائق Views 1160
سبب رائحة السيارة "الزيرو" وطريقة التخلص منها
سبب رائحة السيارة "الزيرو" وطريقة التخلص منها
Time منذ 7 دقائق Views 58
"التجارة" تنفذ جولات للرقابة على الأسعار بجميع مناطق المملكة
"التجارة" تنفذ جولات للرقابة على الأسعار بجميع مناطق المملكة
Time منذ 7 دقائق Views 1139
شاب يقتل ابنة عمته ويحرق جثتها أثناء إعداد كوب شاي له
شاب يقتل ابنة عمته ويحرق جثتها أثناء إعداد كوب شاي له
Time منذ 15 دقيقة Views 221
محكمة مصرية تقضي بالمؤبد والسجن 15 عاما لـ16 متهما في قضية "جبهة النصرة "
محكمة مصرية تقضي بالمؤبد والسجن 15 عاما لـ16 متهما في قضية "جبهة النصرة "
Time منذ 17 دقيقة Views 1239
نجم برشلونة يغيب للمرة الثانية بعد استئناف المباريات
نجم برشلونة يغيب للمرة الثانية بعد استئناف المباريات
Time منذ 21 دقيقة Views 1276
المملكة تدين وتستنكر بشدة عملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج
المملكة تدين وتستنكر بشدة عملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج
Time منذ 24 دقيقة Views 1251