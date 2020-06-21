بالصور.. سفير نيوزيلندا لدى الرياض يشيد بالأطقم الطبية بالمملكة

الرياض (صدى):
ثمن السفير النيوزيلندي لدى الرياض، دور الطواقم الطبية بالمناطق المفتوحة ،و الرعاية الطبية التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين رغم ارتفاع درجات الحرارة.
ونشر السفير النيوزيلندي جيمس مونرو، عبر حسابه "تويتر": "في الأسبوع الماضي، بانه وأفراد عائلته أصيبوا بما يشبه عوارض الإنفلونزا، فقرروا أن إجراء فحص كوفيد 19 للتأكد من سلامتنا.
وتابع السفير أنه بهذه بالمناسبة يود الإشادة بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة "درايف ثرو" "فحص كورونا من السيارة" بالمملكة، على الرغم من حرارة الصيف، شكرًا جزيلًا".