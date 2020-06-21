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بالصور.. سيارة بستورن فاو B70 الجديدة تخطف الأنظار

Time منذ 5 أيام
Views 1798
بالصور.. سيارة بستورن فاو B70 الجديدة تخطف الأنظار

بكين (صدى):
يترقب سوق السيارات طرح سيارة بستورن فاو B70 الجديدة السيدان والتي جاءت بتصميم فريد وإمكانيات مذهلة .

وكشفت الصور الأولية للسيارة عن هيكلها المختلف ومظهرها الأنيق الذي يجمع بين العصرية والفخامة ، فضلاً عن المظهر الجديد للشبك الأمامي .

وداخلياً ، جاءت السيارة بمقاعد مريحة ومتسعه بخامات جيدة ، مع شاشات لمسية للمالتيميديا وأنظمة تحكم وأنظمة حماية وأنظمة مساعدة لقيادة مثالية .

أما المحرك فستسمد قوته من محرك سعة 1.5 لتر توربو بقوة 169 حصان ، مع هيكل يبلغ طوله 4,810 مم، وعرضه 1,840 مم، وارتفاعه 1,455 مم.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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