ياسمين عبدالعزيز تعلن عن زواجها بصورة تخيلية بفستان زفاف أبيض

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن زواجها بالفنان أحمد العوضي ، عبر حسابها الخاص "إنستجرام" ، من خلال صورة تخيلية أهداها إليها أحد الحسابات ظهرت فيها ترتدي الفستان الأبيض ومعها زوجها أحمد العوضي ببدلة سوداء كصورة رسمية لزفافهما.
ويذكر أن العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين، مايوالماضي حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما الشخصية على "فيسبوك" بدون مراسم احتفال بسبب ظروف جائحة كورونا.
وشارك أحمد العوضي في السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين كضيوف شرف،، كما شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في السباق بمسلسل "نحب تاني ليه".