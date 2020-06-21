نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الرخيص" : نهاية شهر شوال اليوم لأن الاقتران سيتم صباحًا

Time منذ ساعة
Views 1355
"الرخيص" : نهاية شهر شوال اليوم لأن الاقتران سيتم صباحًا

فاطمه الرويلي (صدى):
أوضح الباحث الشرعي ،بالعلوم الفلكية وحساب الأهلة وفصول السنة ومواسهما وظروفها المناخية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك،الأستاذ / ماجد ممدوح الرخيص بأن نهاية شهر شوال هو اليوم:

الأحد ٢٩ شوال ١٤٤١هـ ،لأنه سوف  يتم الاقتران صباحاً، الساعة 9:41 بتوقيت مكة المكرمة، وسيمكث الهلال بالأفق بعد مغيب شمس اليوم الأحد بمكة المكرمة :

(١٧) سبعة عشر دقيقة، ويصعب مشاهدته لصغر حجمه: المقدر ب(%0.2 ) لأن عمره لم يتجاوز سبع ساعات وخمس وعشرين دقيقة.

وأيضاً أن كلاً من البعد الزاوي والاستطالة أقل بكثير من 5 درجات، علماً بأنه لا يشترط لصحة دخول شهر ذي القعدة رؤية هلاله، مادام حصل الاقتران قبل مغيب الشمس ومكث عقب مغيب الشمس بمدة محسوبة ولو كانت قليلة،لأنه :

لايوجد دليل شرعي يحتم صحة احتساب هلال شهور السنة بالرؤية،

عدا هلالي شهري، رمضان وشوال إما رؤية الهلال أو إكمال العدة (30) يوماً ففي حالة عدم رؤية هلال رمضان تتم عدة شعبان (30) يوماً وفي حالة عدم رؤية هلال شوال تتم عدة رمضان (30) يوماً

وإذا أردنا خلاف ذلك الهدي النبوي الشريف ،فإننا سوف نخطئ بحساب الشهر ، لأننا لسنا على دليل شرعي ولا فلكي.

وأردف الرخيص قائلاً بأن التشدد والتنطع هلاك بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه تشريع مالم يشرع،

كيف وأننا نعلم بولادة الهلال بدقة، وبدلاً من أن يهل شهراً جديداً مقدراً ، لا تعود ساعاته،نضيفها على اليوم الذي يليه فيصبح،٣١ ساعة و٢٥ دقيقة بدلاً من أن يكون٢٤ساعة،وعندنا بذلك من الله علم وبرهان!؟

فكيف نخالف الصواب دون مانع شرعي،كهلالي رمضان وشوال

لذا فإن "الرخيص" يرى بحسب الحساب الفلكي القطعي الصحيح بأن عدة شوال (29) يوماً المنتهي بنهاية اليوم الأحد وأن غرة ذي القعدة يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، ولا مجال للأمة قبول اجتهادات غير صحيحة ،تسبب لها الخطأ والحرج ،وبالله التوفيق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

أخر الأخبار

تعرفي على الطرق الطبيعية للمحافظة على شباب بشرتك
تعرفي على الطرق الطبيعية للمحافظة على شباب بشرتك
Time منذ 4 ثواني Views 999
مُعلمة تطلب من الأطفال التخطيط لجنازتهم
مُعلمة تطلب من الأطفال التخطيط لجنازتهم
Time منذ 3 دقائق Views 78
تويتر تعتذر للمستخدمين بسبب التغريدات الصوتية
تويتر تعتذر للمستخدمين بسبب التغريدات الصوتية
Time منذ 6 دقائق Views 1136
«الخطوط» تؤكد منع سفر الأطفال دون مرافق
«الخطوط» تؤكد منع سفر الأطفال دون مرافق
Time منذ 6 دقائق Views 1160
سبب رائحة السيارة "الزيرو" وطريقة التخلص منها
سبب رائحة السيارة "الزيرو" وطريقة التخلص منها
Time منذ 7 دقائق Views 58
"التجارة" تنفذ جولات للرقابة على الأسعار بجميع مناطق المملكة
"التجارة" تنفذ جولات للرقابة على الأسعار بجميع مناطق المملكة
Time منذ 7 دقائق Views 1139
شاب يقتل ابنة عمته ويحرق جثتها أثناء إعداد كوب شاي له
شاب يقتل ابنة عمته ويحرق جثتها أثناء إعداد كوب شاي له
Time منذ 14 دقيقة Views 221
محكمة مصرية تقضي بالمؤبد والسجن 15 عاما لـ16 متهما في قضية "جبهة النصرة "
محكمة مصرية تقضي بالمؤبد والسجن 15 عاما لـ16 متهما في قضية "جبهة النصرة "
Time منذ 17 دقيقة Views 1239
نجم برشلونة يغيب للمرة الثانية بعد استئناف المباريات
نجم برشلونة يغيب للمرة الثانية بعد استئناف المباريات
Time منذ 20 دقيقة Views 1276
المملكة تدين وتستنكر بشدة عملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج
المملكة تدين وتستنكر بشدة عملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج
Time منذ 23 دقيقة Views 1251