"الرخيص" : نهاية شهر شوال اليوم لأن الاقتران سيتم صباحًا

فاطمه الرويلي (صدى):
أوضح الباحث الشرعي ،بالعلوم الفلكية وحساب الأهلة وفصول السنة ومواسهما وظروفها المناخية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك،الأستاذ / ماجد ممدوح الرخيص بأن نهاية شهر شوال هو اليوم:
الأحد ٢٩ شوال ١٤٤١هـ ،لأنه سوف يتم الاقتران صباحاً، الساعة 9:41 بتوقيت مكة المكرمة، وسيمكث الهلال بالأفق بعد مغيب شمس اليوم الأحد بمكة المكرمة :
(١٧) سبعة عشر دقيقة، ويصعب مشاهدته لصغر حجمه: المقدر ب(%0.2 ) لأن عمره لم يتجاوز سبع ساعات وخمس وعشرين دقيقة.
وأيضاً أن كلاً من البعد الزاوي والاستطالة أقل بكثير من 5 درجات، علماً بأنه لا يشترط لصحة دخول شهر ذي القعدة رؤية هلاله، مادام حصل الاقتران قبل مغيب الشمس ومكث عقب مغيب الشمس بمدة محسوبة ولو كانت قليلة،لأنه :
لايوجد دليل شرعي يحتم صحة احتساب هلال شهور السنة بالرؤية،
عدا هلالي شهري، رمضان وشوال إما رؤية الهلال أو إكمال العدة (30) يوماً ففي حالة عدم رؤية هلال رمضان تتم عدة شعبان (30) يوماً وفي حالة عدم رؤية هلال شوال تتم عدة رمضان (30) يوماً
وإذا أردنا خلاف ذلك الهدي النبوي الشريف ،فإننا سوف نخطئ بحساب الشهر ، لأننا لسنا على دليل شرعي ولا فلكي.
وأردف الرخيص قائلاً بأن التشدد والتنطع هلاك بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه تشريع مالم يشرع،
كيف وأننا نعلم بولادة الهلال بدقة، وبدلاً من أن يهل شهراً جديداً مقدراً ، لا تعود ساعاته،نضيفها على اليوم الذي يليه فيصبح،٣١ ساعة و٢٥ دقيقة بدلاً من أن يكون٢٤ساعة،وعندنا بذلك من الله علم وبرهان!؟
فكيف نخالف الصواب دون مانع شرعي،كهلالي رمضان وشوال
لذا فإن "الرخيص" يرى بحسب الحساب الفلكي القطعي الصحيح بأن عدة شوال (29) يوماً المنتهي بنهاية اليوم الأحد وأن غرة ذي القعدة يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، ولا مجال للأمة قبول اجتهادات غير صحيحة ،تسبب لها الخطأ والحرج ،وبالله التوفيق.