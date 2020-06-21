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بالفيديو.. توقعات بارتفاع طاغي بالمبيعات وتعافي جميع القطاعات الاقتصادية

Time منذ 9 دقائق
Views 1165
بالفيديو.. توقعات بارتفاع طاغي بالمبيعات وتعافي جميع القطاعات الاقتصادية

عادل الحربي (صدى):
توقع المحلل الإقتصادي على الحازمي انتعاش الأسواق في المملكة الفترة المقبلة وارتفاع المبيعات في كافة القطاعات بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها .

وأكد "الحازمي " في مداخلة هاتفية على " الإخبارية " أن مكوث المواطنين والمقيمين في المنازل أعطى الفرصة لتراكم الحسابات البنكية وهو ما يزيد القدرة الشرائية بالإضافة إلى الرغبة في الشراء قبل ضريبة الـ 15 % .

وأضاف ، أن الفترة الأسوء في عمر القطاع الخاص أصبحت للوراء وأن الجميع في عنق الزجاجة متوقعاً ارتفاعطاغي في نشاط المبيعات خلال النصف الثاني من العام الجاري .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابوفهد الحبلاني العنزي
تراب يترب هالحلق يانراب هههههههههههههااااي
واضح*** وصريح***
رحمك الله ياكابتن احمد راضي،وغفر لك وأسكنك جنات النعيم..
abdul
هات من آخره. متي عاوز تنتحر ؟ بلا بربرة وبلا اعطائنا موعظة في الاخلاق والتعامل مع الشواذ
واضح*** وصريح***
خطاء كارثي فادح..

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