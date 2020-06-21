بالفيديو.. توقعات بارتفاع طاغي بالمبيعات وتعافي جميع القطاعات الاقتصادية

عادل الحربي (صدى):
توقع المحلل الإقتصادي على الحازمي انتعاش الأسواق في المملكة الفترة المقبلة وارتفاع المبيعات في كافة القطاعات بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها .
وأكد "الحازمي " في مداخلة هاتفية على " الإخبارية " أن مكوث المواطنين والمقيمين في المنازل أعطى الفرصة لتراكم الحسابات البنكية وهو ما يزيد القدرة الشرائية بالإضافة إلى الرغبة في الشراء قبل ضريبة الـ 15 % .
وأضاف ، أن الفترة الأسوء في عمر القطاع الخاص أصبحت للوراء وأن الجميع في عنق الزجاجة متوقعاً ارتفاعطاغي في نشاط المبيعات خلال النصف الثاني من العام الجاري .