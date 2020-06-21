شاهد.. رحمة الغامدي تعتذر للسعوديات وتطالب بالعفو عنها

الرياض (صدى):
قدمت رحمة الغامدي، اعتذارها إلى السعوديات بعد هجومها عليهن بطريقة غير مقبولة، وسط مطالبات بمعاقباتها، وتطبيق الأنظمة بحقها.
واعتذرت رحمة الغامدي، اليوم الأحد، عن الخطأ الذي اقترفته بحق السعوديات، مطالبة الجميع بالعفو والصفح عنها، مبررة حديثها السابق بأنه جاء نتيجة اتهامها بأنها غير سعودية وتنتمي إلى اليمن.
وكشفت مصادر، أن رحمة قد تعهدت بعدم العودة إلى الإساءة مرة أخرى، كما أن ظهورها سيكون محدود عبر السوشال ميديا، بعدما استفزت السعوديات بقولها: "طرق عن خشمكم أنتي وهي.. وكاتبة جنب اسمي رحمة كلمة الغامدي يعني كده طارقة عنكم أنا مأخذتها وأعلى ما في خيلكم أنتي وهو وهو سووه".
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