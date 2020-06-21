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شاهد.. رحمة الغامدي تعتذر للسعوديات وتطالب بالعفو عنها

Time منذ ساعة
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شاهد.. رحمة الغامدي تعتذر للسعوديات وتطالب بالعفو عنها

الرياض (صدى):
قدمت رحمة الغامدي، اعتذارها إلى السعوديات بعد هجومها عليهن بطريقة غير مقبولة، وسط مطالبات بمعاقباتها، وتطبيق الأنظمة بحقها.

واعتذرت رحمة الغامدي، اليوم الأحد، عن الخطأ الذي اقترفته بحق السعوديات، مطالبة الجميع بالعفو والصفح عنها، مبررة حديثها السابق بأنه جاء نتيجة اتهامها بأنها غير سعودية وتنتمي إلى اليمن.

وكشفت مصادر، أن رحمة قد تعهدت بعدم العودة إلى الإساءة مرة أخرى، كما أن ظهورها سيكون محدود عبر السوشال ميديا، بعدما استفزت السعوديات بقولها: "طرق عن خشمكم أنتي وهي.. وكاتبة جنب اسمي رحمة كلمة الغامدي يعني كده طارقة عنكم أنا مأخذتها وأعلى ما في خيلكم أنتي وهو وهو سووه".

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أحدث التعليقات

صندله بنت جمعان
وشقربك يا رحمة من تيه الهروج صاح الله عليك يا الدلفغه حيلي عن تيه الهروج لا تمسك الحكومه والله ليمسونك يا بقعاء
ابوفهد الحبلاني العنزي
الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطرالأخــلاق الأخــلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمراً لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك وبروعة ابتسامتك ولتكن غائباً حاضراً بكل مكان مررت به
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ووالداي وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للطرفين ويستاهل كل خير الكابتن الخلوق عوض خميس(( الصملة)).
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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