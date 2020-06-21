تسريبات جديدة من "آبل" لتطوير قاعدة شحن لأكثر من جهاز معا

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات جديدة أن شركة "آبل" ما زالت تعمل على تطوير قاعدة الشحن اللاسلكي التابعة لها (أير باور) AirPower التي ستتيح للمستخدمين شحن أكثر من جهاز معا.
ونشر حساب "جون بروسر" عبر "تويتر" تغريدة تضمنت بعض الصور لنموذج أولي لقاعدة الشحن ، حيث تبدو شبيه بقاعدة "أير باور" التي أعلنت عنها آبل في عام 2017 وكان من المقرر إطلاقها في عام 2018، ثم أُلغي العمل عليها في عام 2019.
.وقال بروسر في وقت سابق بأن آبل تواجه مشكلات في شحن ساعتها الذكية "آبل ووت" Apple Watch باستخدام قاعدة الشحن، ولكن يبدو أنها تغلبت على هذه المشكلة، حيث أظهرت الصور كلًا من "آبل ووتش" وسماعة الأذن "أير بودز برو" .AirPods Pro على قاعدة الشحن.