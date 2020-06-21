جامعة بيشة تحتفي بتخريج 4281 طالباً وطالبة غداً

أبها (صدى):
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير غداً الحفل الافتراضي( عن بعد ) لتخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة بيشة للعام الجامعي 1440-1441هـ، والبالغ عددهم (4281) خريجاً وخريجة، من مختلف التخصصات بكليات الجامعة في محافظات بيشة والنماص وبلقرن وتثليث.
وثمن رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهدي بن علي القرني الرعاية الكريمة لسمو أمير المنطقة، التي تأتي امتداداً للدعم الذي تحظى به الجامعة.
وقال: إن الجامعة حرصت على مشاركة أبنائها وبناتها الخريجين فرحة التخرج على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد عدة سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، معبراً عن فخره واعتزازه بالخريجين الذين ينطلقون اليوم ليسهموا في بناء الوطن بعد تأهيلهم في مختلف المجالات وليشاركوا في التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله -, موضحاً أن الدفعة الحالية تشهد تخريج أول دفعة من طلاب كلية الطب وطلاب قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية وطلاب ماجستير إدارة الأعمال من كلية الأعمال.