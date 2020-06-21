بالفيديو ..الأمير "خالد الفيصل" ينظم قصيدة وطنية مؤثرة

نايف السالم (صدى):
بأبيات شعرية رصينة وكلمات وطنية مؤثرة ، نظم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة زلزلت المشاعر الوطنية تحت عنوان " دستورنا " .
وخلال مقطع فيديو ، أنشد الأمير "الفيصل " القصيدة التي أكد فيها أن دستور المملكة القرآن الكريم وأن موقفها ثابت بالإيمان والوطنية مؤكداً على رفع هامة المواطن السعودي أمام العالمين .
وجاء في القصيدة :
يا سعوديّ الوفا ربي هداك
وفزت بالقرآن دستور وحماك
ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر
أنزله رب العباد اللي عطاك
يوم قالوا: وین دستورك ؟ رفَعت
مصحف القرآن لا شُلّت يداك
الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ
ولا قِدّرْ يخالف العالم سْواك
انت في دنيا الملاحد قلت : لا
ما يغيّر موقفي حادي هلاك
يكفي إنّك بينهم ما حدٍ قواك
الله اللي شرّفك ثم اصطفاك
عِشْ على عز الموحّد ما حييت
وارفع الهامَة على واجِد عِداك