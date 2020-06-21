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معادن تستكمل إعادة تمويل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

Time منذ 43 دقيقة
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معادن تستكمل إعادة تمويل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

الرياض (صدى):
أعلنت معادن، عن توقيع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات التابعة لها، عدداً من اتفاقيات إعادة التمويل بقيمة تبلغ 8,6 مليار ريال، وذلك مع عدد من المؤسسات المالية الكبرى محلياً وإقليمياً، وبذلك سيحل مبلغ التمويل الجديد محل مبلغ التمويل الحالي.

واستكملت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات إعادة جدولة التمويل العائد لصندوق الاستثمارات العامة الذي تمت إحالته إلى المؤسسة العامة للتقاعد والبالغ 6,7 مليار ريال لتصبح المؤسسة هي المقرضة عوضاً عن الصندوق.

وتأتي إعادة التمويل والجدولة لقروض معادن وشركاتها التابعة ضمن خطط الشركة التي تستهدف تحسين وتحقيق مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية ورفع مستوى السيولة المتوفرة، إضافة إلى أن عملية إعادة التمويل والجدولة هذه ستسهم في خفض تكلفة الدين بشكل كبير مما سيزيد من قوة مركز معادن المالي وخاصة على المدى المتوسط والبعيد، كما سيكون أثر رفع التعهدات والشروط عاملاً إيجابياً سيمكّن معادن من مواصلة سعيها نحو النمو والتوسع من خلال مشاريعها المستقبلية.

ودعم هذه الصفقة مؤسسات مالية متمثلة في (مصرف الإنماء، البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، بنك البلاد، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، بنك الجزيرة، بنك سامبا، البنك السعودي الفرنسي).

وقال، الرئيس التنفيذي لمعادن المهندس مساعد العوهلي: "نحن فخورون بهذا الإقبال الكبير من البنوك على تمويل صفقة معادن وعد الشمال للفوسفات وكذلك تعاون صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد على جدولة القرض وخاصة في ظل ظروف السوق الحالية، وهذا يعكس ثقة السوق في معادن وقوة ومتانة أصولها ومستقبلها الواعد، كما يعكس ثقة القطاع المالي بإمكانات النمو التي تسعى معادن لتحقيقها ومكانة المملكة العربية السعودية كأحد أكبر منتجي الفوسفات عالمياً، ولاعباً أساسياً في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي".

وأوضح أن قطاع التعدين يمثل الركيزة الثالثة للصناعة السعودية وأحد أهم عناصر تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ليكون محركاً اقتصادياً إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات وبما يعزز النمو الاقتصادي، ويسهم في خلق الوظائف وتنمية المناطق النائية.

مما يذكر أن مجمّع معادن التكاملي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية يعد أحد أضخم المجمّعات حول العالم، وهو مشروع مشترك بين معادن (بنسبة 60%) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (بنسبة 15%) وشركة موزاييك (بنسبة 25%).

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابوفهد الحبلاني العنزي
تراب يترب هالحلق يانراب هههههههههههههااااي
واضح*** وصريح***
رحمك الله ياكابتن احمد راضي،وغفر لك وأسكنك جنات النعيم..
abdul
هات من آخره. متي عاوز تنتحر ؟ بلا بربرة وبلا اعطائنا موعظة في الاخلاق والتعامل مع الشواذ
واضح*** وصريح***
خطاء كارثي فادح..

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