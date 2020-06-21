«الحصيني»: اليوم أطول نهار وأقصر ليل في السنة

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن بداية الانقلاب الصيفي بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان جنوب الرياض.
وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " الانقلاب الصيفي اليوم الأحد 1441/10/29هـ بتعامد اشعة الشمس على مدار السرطان جنوب الرياض قريب من حوطة بني تميم في أقصى مدى تصل اليه الشمس في شمال الكرة الأرضية".
وأضاف: " ماذا يعني ذلك؟ دخول فصل الصيف فعلياً في نصف الكرة الأرضية الشمالي.. اليوم يعتبر أطول نهار وأقصر ليل في السنة "؛ متابعًا:" ثم يتناقص النهار.. فيه حر الإنصراف وتقول العرب لاحر إلا بعد الانصراف بداية اشتداد الحر بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان في عودتها من أقصى ميلان لها ناحية الجنوب ".
واستطرد الباحث في المناخ والطقس: " يوافق دخول الصيف فلكياً هذا العام تقدم كتلة شبه معتدلة تساعد على تخفيف شدة الحر من غداً الأثنين مدة "4" أيام " .