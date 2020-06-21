نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الكلمة التاريخية للملك عبدالله بعد أحداث 30 يونيو في مصر

Time منذ 23 دقيقة
Views 1274
بالفيديو.. الكلمة التاريخية للملك عبدالله بعد أحداث 30 يونيو في مصر

الرياض (صدى):
تؤكد ‏المملكة في كل وقت وكل حين على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها من الإرهاب الذي يشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.

وفي مثل هذه الأحداث، يجب تذكر الكلمة التاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - عام 2013 الذي وجهه للرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما وأعوانه منفذي المشروع الذي سعى لتدمير البلاد العربية؛ حيث أكد الملك عبدالله على وقوفه بجانب مصر عقب أحداث ميدان رابعة العدوية التي نفذها الإخوان.

وقال الملك عبدالله - رحمه الله - في بيانه التاريخي: " لقد تابعنا ببالغ الأذى ما يحدث في جمهورية مصر العربية الشقيقة من أحداث تسر كل عدو كاره لاستقرار وأمن مصر وشعبها وتؤلم في ذات الوقت كل محب حريص على وحدة وثبات الصف المصري الذي يتعرض اليوم لكيد الحاقدين في محاولة فاشلة إن شاء الله لضرب وحدته واستقراره من قبل كل جاهل أو غافل، أو متعمد، عما يحيكه الأعداء".

وأهاب الملك عبدالله، حينها، برجال مصر، والأمتين العربية والإسلامية، والشرفاء، من العلماء، وأهل الفكر، والوعي، والعقل، والقلم، أن يقفوا وقفة رجل واحد، وقلب واحد، في وجه كل من يحاول أن يزعزع دولة لها في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية، مكان الصدارة مع أشقائها من الشرفاء، وألا يقفوا صامتين، غير آبهين لما يحدث، مؤكداً أن: "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

وأكد على حق مصر الشرعي في ردع كل عابث، أو مضلل، لبسطاء الناس من أشقائنا في مصر، لافتاً إلى أن كل من تدخل في شؤون مصر الداخلية، يوقد نار الفتنة، ويؤيد الإرهاب، الذي يدعي محاربته، آملاً من الجميع أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان.

وقال أن كل من يتدخل في شؤون مصر الداخلية يوقد نار الفتنة، ويؤيد الإرهاب الذي يدعون محاربته، آملاً أن يعود كل من فعل ذلك إلى رشده، مؤكداً أن استقرار مصر يتعرض لكيد الحاقدين والكارهين، كما عبر عن ثقته في قدرة "مصر العروبة والإسلام والتاريخ المجيد" على مواجهة الإرهاب، والعبور إلى بر الأمان، وأنه لن يغيرها قول أو موقف هذا أو ذاك، خاتماً بقوله: "يومها سيدرك هؤلاء أنهم أخطأوا يوم لا ينفع الندم".

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابوفهد الحبلاني العنزي
تراب يترب هالحلق يانراب هههههههههههههااااي
واضح*** وصريح***
رحمك الله ياكابتن احمد راضي،وغفر لك وأسكنك جنات النعيم..
abdul
هات من آخره. متي عاوز تنتحر ؟ بلا بربرة وبلا اعطائنا موعظة في الاخلاق والتعامل مع الشواذ
واضح*** وصريح***
خطاء كارثي فادح..

أخر الأخبار

روحاني يعترف بشح العملة الصعبة بسبب العقوبات الأمريكية على بلاده
روحاني يعترف بشح العملة الصعبة بسبب العقوبات الأمريكية على بلاده
Time منذ 4 دقائق Views 1109
مدير شرطة الشمالية يقلد عددا من الأفراد رتبهم الجديدة
مدير شرطة الشمالية يقلد عددا من الأفراد رتبهم الجديدة
Time منذ 6 دقائق Views 1046
بالفيديو.. توقعات بارتفاع طاغي بالمبيعات وتعافي جميع القطاعات الاقتصادية
بالفيديو.. توقعات بارتفاع طاغي بالمبيعات وتعافي جميع القطاعات الاقتصادية
Time منذ 7 دقائق Views 1151
مدير شرطة الشمالية يكرم عددا من ضباط والأفراد بمنسوبي التحريات
مدير شرطة الشمالية يكرم عددا من ضباط والأفراد بمنسوبي التحريات
Time منذ 10 دقائق Views 1064
مناولة 6 ملايين طن من المنتجات البترولية المكررة بميناء الجبيل الصناعي
مناولة 6 ملايين طن من المنتجات البترولية المكررة بميناء الجبيل الصناعي
Time منذ 11 دقيقة Views 1169
قرقاش: دعم كلمة الرئيس السيسي مؤشر واضح لرفض العالم العربي لاستباحة سيادته
قرقاش: دعم كلمة الرئيس السيسي مؤشر واضح لرفض العالم العربي لاستباحة سيادته
Time منذ 14 دقيقة Views 1186
غضب ضد مشهور سناب شات يتحرش بطفلة في فيديو خادش
غضب ضد مشهور سناب شات يتحرش بطفلة في فيديو خادش
Time منذ 15 دقيقة Views 235
تسريبات جديدة من "آبل" لتطوير قاعدة شحن لأكثر من جهاز معا
تسريبات جديدة من "آبل" لتطوير قاعدة شحن لأكثر من جهاز معا
Time منذ 19 دقيقة Views 1308
بالفيديو.. الكلمة التاريخية للملك عبدالله بعد أحداث 30 يونيو في مصر
بالفيديو.. الكلمة التاريخية للملك عبدالله بعد أحداث 30 يونيو في مصر
Time منذ 23 دقيقة Views 1274
ضبط 45 طن مشروبات غازية غير صالحة قبل بيعها بجازان
ضبط 45 طن مشروبات غازية غير صالحة قبل بيعها بجازان
Time منذ 24 دقيقة Views 1247