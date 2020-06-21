بالفيديو.. الكلمة التاريخية للملك عبدالله بعد أحداث 30 يونيو في مصر

الرياض (صدى):
تؤكد المملكة في كل وقت وكل حين على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها من الإرهاب الذي يشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.
وفي مثل هذه الأحداث، يجب تذكر الكلمة التاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - عام 2013 الذي وجهه للرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما وأعوانه منفذي المشروع الذي سعى لتدمير البلاد العربية؛ حيث أكد الملك عبدالله على وقوفه بجانب مصر عقب أحداث ميدان رابعة العدوية التي نفذها الإخوان.
وقال الملك عبدالله - رحمه الله - في بيانه التاريخي: " لقد تابعنا ببالغ الأذى ما يحدث في جمهورية مصر العربية الشقيقة من أحداث تسر كل عدو كاره لاستقرار وأمن مصر وشعبها وتؤلم في ذات الوقت كل محب حريص على وحدة وثبات الصف المصري الذي يتعرض اليوم لكيد الحاقدين في محاولة فاشلة إن شاء الله لضرب وحدته واستقراره من قبل كل جاهل أو غافل، أو متعمد، عما يحيكه الأعداء".
وأهاب الملك عبدالله، حينها، برجال مصر، والأمتين العربية والإسلامية، والشرفاء، من العلماء، وأهل الفكر، والوعي، والعقل، والقلم، أن يقفوا وقفة رجل واحد، وقلب واحد، في وجه كل من يحاول أن يزعزع دولة لها في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية، مكان الصدارة مع أشقائها من الشرفاء، وألا يقفوا صامتين، غير آبهين لما يحدث، مؤكداً أن: "الساكت عن الحق شيطان أخرس".
وأكد على حق مصر الشرعي في ردع كل عابث، أو مضلل، لبسطاء الناس من أشقائنا في مصر، لافتاً إلى أن كل من تدخل في شؤون مصر الداخلية، يوقد نار الفتنة، ويؤيد الإرهاب، الذي يدعي محاربته، آملاً من الجميع أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان.
وقال أن كل من يتدخل في شؤون مصر الداخلية يوقد نار الفتنة، ويؤيد الإرهاب الذي يدعون محاربته، آملاً أن يعود كل من فعل ذلك إلى رشده، مؤكداً أن استقرار مصر يتعرض لكيد الحاقدين والكارهين، كما عبر عن ثقته في قدرة "مصر العروبة والإسلام والتاريخ المجيد" على مواجهة الإرهاب، والعبور إلى بر الأمان، وأنه لن يغيرها قول أو موقف هذا أو ذاك، خاتماً بقوله: "يومها سيدرك هؤلاء أنهم أخطأوا يوم لا ينفع الندم".