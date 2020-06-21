فيديو خطير لـ "السيسي" يشعل التضامن مع الموقف المصري ضد تركيا

القاهرة (صدى):
جدد مقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التضامن والوحدة مع الدولة المصرية ضد أي خطر يحدد أمنها كما أكد على ذلك الملك سلمان –حفظه الله - .
ويظهر الفيديو ، الرئيس المصري وهو يؤكد الوقوف بجانب الدول العربية حتى وإن لم يكن لديها الفرصة للوقوف بجانب مصر .
وتابع "السيسي" في مؤتمر بحضور قيادات القوات المسلحة المصرية: "لما قولت تحيا الأمة العربية ده مش كلام لا دا كلام وإرادة وفعل ممكن يتعمل .. لن يتمكن أحد من الإقتراب من اشقائنا في أي دولة ، بما فيه الخليج لأنه جزء لا يتجزأ من أمننا القومي".
وأضاف: "أي حد يقترب من أشقائنا سنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة" .
وحاز الفيديو على رواج كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وسط تأكيد المواطنين على موقف دول الخليج الثابت في الدفاع عن إخوانهم الأوفياء .