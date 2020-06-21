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بالفيديو.. نجل هشام سليم يبكي معترفا بخطأ تحوله الجنسي

Time منذ 11 ساعة
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بالفيديو.. نجل هشام سليم يبكي معترفا بخطأ تحوله الجنسي

القاهرة (صدى):
إعترف نور هشام سليم نجل الفنان المصري هشام سليم ، بخطأ ما فعله من تحويل جنسي مردفا بأنه خطأ أمام الله، موضحا أنه لم يجري عملية تصحيح أو عانى من خلل هرموني، بل ما أجراه عملية تحويل كاملة.

وعبر نور عن غضبه عما حدث من إنتقادات وجهت للناشطة المصرية المنتحرة سارة حجازي، بسبب إعترافها بالمثلية الجنسية، قائلا :"بان من يقول له أن ما حدث معه عادي، لكن المثليين والمثليات لا،. على الرغم من خطأ ما أقدم عليه أمام الله فهو منافق"

وبكى نور هشام سليم قائلا: ”أنا زي سارة حجازي واللي مش راضي بيها مش راضي بيا واللي مش راضي بيها مش عايزه عندي إحنا بني آدمين يا جماعة.. هي الجريمة بتاعتها إنها بتحب البنات دي الجريمة“.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
ايوه ياخالي ما ينفع مه هؤلاء المرتزقه الا كذا . خلاها تقطع الخال في الكلام
مرني عند الغروب
إن صاحب الفكرة هي والدتهم التي كانت ترغب في المساهمة في الدخل القومي للبلد منذ إعلان رؤية 2030 . ..... ماشاء الله الوالده عندها بُعد ونظرة اقتصاديه .....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري

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