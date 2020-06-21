بالفيديو.. نجل هشام سليم يبكي معترفا بخطأ تحوله الجنسي

القاهرة (صدى):
إعترف نور هشام سليم نجل الفنان المصري هشام سليم ، بخطأ ما فعله من تحويل جنسي مردفا بأنه خطأ أمام الله، موضحا أنه لم يجري عملية تصحيح أو عانى من خلل هرموني، بل ما أجراه عملية تحويل كاملة.
وعبر نور عن غضبه عما حدث من إنتقادات وجهت للناشطة المصرية المنتحرة سارة حجازي، بسبب إعترافها بالمثلية الجنسية، قائلا :"بان من يقول له أن ما حدث معه عادي، لكن المثليين والمثليات لا،. على الرغم من خطأ ما أقدم عليه أمام الله فهو منافق"
وبكى نور هشام سليم قائلا: ”أنا زي سارة حجازي واللي مش راضي بيها مش راضي بيا واللي مش راضي بيها مش عايزه عندي إحنا بني آدمين يا جماعة.. هي الجريمة بتاعتها إنها بتحب البنات دي الجريمة“.