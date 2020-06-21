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إنجاز مشاريع رفع مستوى السلامة المرورية بتكلفة تتجاوز 34 مليون ريال في نجران

Time منذ ساعة
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إنجاز مشاريع رفع مستوى السلامة المرورية بتكلفة تتجاوز 34 مليون ريال في نجران

نجران (صدى):
أنجز فرع وزارة النقل بمنطقة نجران العديد من مشاريع رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية بلغت ٣٤,٨٧٧,٩٢٠ مليون ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران بن مهدي آل عطشان أن المشاريع المنجزة تأتي ضمن مبادرات وزارة النقل لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق الوزارة بمنطقة نجران ،وشملت تنفيذ خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية "دهانات أرضية ثرموبلاستيك حرارية " بمساحة إجمالية قدرها 220 ألف متر مربع ، وتركيب علامات أرضية بارزة عاكسة "عيون قطط ألمونيوم بعدد إجمالي"62" ألف قطعة ، فيما بلغت عدد العلامات الأرضية المضيئة بالطاقة الشمسية 10 آلاف قطعة ، و تركيب حواجز معدنية واقية بعارضة / جاردريل/ بمسافة تقدر بـ 20 ألف متر طولي ، و حواجز معدنية واقية بنظام الأسطوانات الماصة للصدمات قدرت بـ 500 متر طولي ،و توريد 6 أجهزة ماصة الصدمات ، ووضع حواجز خرسانية "نيوجرسي" وجه واحد بمسافة تقدر بـ5800 متر طولي، وتركيب 600 لوحة إرشادية وتحذيرية ،وأن العمل جار على توريد عدد 4 لوحات إرشادية علوية ،و تنفيذ بردورات خرسانية مسبقة الصب بطول 20 ألف متر طولي لتنظيم حركة المرور بالمنطقة لتفادي مشاكل عكس السير علي شبكة الطرق بالمنطقة ، و تنفيذ مطبات بتقنية الاهتزازات التحذيرية على جانبي شبكة الطرق بالمنطقة بما يقارب 2000 كلم ضمن مشروع تنفيذ أعمال التقنية.

وأشار آل عطشان إلى أن المشاريع المنفذة شملت تركيب علامات التحكم المرورية العاكسة البلاستيكية بكمية إجمالية قدرت بـ 8 آلاف متر مربع ، ضمن مشروع تجهيزات السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على شبكة الطرق بالمنطقة، وتنفيذ 252 كلم طولي من السياج السلك عالي الشد " 14 سلك" على جانبى طريق نجران - السليل وذلك لحماية مرتادي الطريق من خطر الإبل السائبة، مؤكداً تنفيذ 30 بوابه سهلة الفتح والغلق على كامل أعمال السياج ،حرصا من فرع الوزارة لخدمة أهالي المنطقة وضمان سلامة مستخدمي الطريق ، ضمن مشروع التجهيزات للطرق المفردة والمزدوجة بمنطقة نجران .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابوفهد الحبلاني العنزي
تراب يترب هالحلق يانراب هههههههههههههااااي
واضح*** وصريح***
رحمك الله ياكابتن احمد راضي،وغفر لك وأسكنك جنات النعيم..
abdul
هات من آخره. متي عاوز تنتحر ؟ بلا بربرة وبلا اعطائنا موعظة في الاخلاق والتعامل مع الشواذ
واضح*** وصريح***
خطاء كارثي فادح..

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