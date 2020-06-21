وظيفة إدارية شاغرة في شركة المباني الجاهزة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للمباني الجاهزة (نيوفاب) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال)، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بمسمى (أخصائي موارد بشرية).
وأوضحت الشركة، أن الوصف الوظيفي: تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء؛بينما المهام الوظيفية: تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة، دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم، دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم.
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن 4 سنوات؛ بينما الراتب 6875 ريال وبدل نقل تأمين طبي، فيما عند التقديم للوظيفة المعلنة تأكد من كتابة كل البيانات وارفاق سيرة ذاتية حقيقية البيانات وكاملة التفاصيل، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــــا .