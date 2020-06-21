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رونالدو هنريكي في طريقه للعب بدوري المحترفين
منذ ساعة
1470
ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير تلقى المحور البرازيلي رونالدو هنريكي "25 عام"لاعب نادي سبورت ريسفي البرازيلي، عرضا من نادي بالمملكة لتمثيله الموسم القادم.
وتفاعل المتابعون مع التقرير حيث توقع عدد كبير منهم أن النادي المقصود هو نادي الإتحاد.
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابوفهد الحبلاني العنزي
تراب يترب هالحلق يانراب هههههههههههههااااي
واضح*** وصريح***
رحمك الله ياكابتن احمد راضي،وغفر لك وأسكنك جنات النعيم..
abdul
هات من آخره. متي عاوز تنتحر ؟ بلا بربرة وبلا اعطائنا موعظة في الاخلاق والتعامل مع الشواذ
واضح*** وصريح***
خطاء كارثي فادح..
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