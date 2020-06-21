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بالفيديو.. مغادرة آليات الحرس الوطني مكة المكرمة بعد عودة الحياة لطبيعتها

Time منذ 11 دقيقة
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بالفيديو.. مغادرة آليات الحرس الوطني مكة المكرمة بعد عودة الحياة لطبيعتها

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو مغادرة آليات الحرس الوطني مدينة مكة المكرمة ، بعد انتهاء الإجراءات الاستثنائية، وتزامنا مع رفع منع التجوال وعودة الحياة لطبيعتها ، في كافة مناطق ومدن المملكة.

ويذكر بأن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح في وقت سابق أنه إلحاقاً بالبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية.

وأكد المصدر بأهمية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين .. .. كم نحن بحاجته ..
ابو محمد 😎
اخوه وألم وأمل مشترك ...

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