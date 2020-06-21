4 جهات تسعى لإيجاد حلول للاختناقات المرورية بأبها

أبها (صدى):
أوضح رئيس المجلس البلدي بأبها، محمد بن بريق، اليوم الأحد، أن هناك لجنة من 4 جهات حكومية، تقف على الزحام المروري الذي شهدته مدينة أبها مؤخراً من قبل المصطافين، حيث كانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة والازدحام من قبل السيارات.
وقال " ابن بريق " أن اللجنة شملت إلى جانبه كلا من: أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، ومدير شرطة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث ومدير مرور المنطقة العقيد يحيى الشهراني.
وتناولت اللجنة في اجتماعها، أمس السبت، الخطة المرورية التي تم إعدادها بتوجيه أمير المنطقة وذلك قبل رفعها لإقرارها، فيما تم تطبيق الخطة على الطبيعة وتبيين مناسبتها؛ فضلًا عن طرح 6 حلول عاجلة لفك الاختناقات.
وتشمل الحلول: تحويل حركة بعض الشوارع لاتجاه واحد، وإغلاق بعض الإشارات على الحزام، وتعيين مسارات للباصات، وإيجاد طرق أخرى بديلة، وإزالة بعض الأرصفة وتقليل حجمها، وإغلاق المنطقة المركزية وقت الذروة.
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