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المذيعة ديليتا ليوتا تخطف الأنظار مجددًا بعد عودة الدوري الإيطالي

Time منذ 9 ساعات
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المذيعة ديليتا ليوتا تخطف الأنظار مجددًا بعد عودة الدوري الإيطالي

وكالات (صدى):
عادت المذيعة الإيطالية الشهيرة، ديليتا ليوتا، لإثارة الجدل من جديد بعد عودة الروح لمنافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو، عقب فترة توقف، استمر أكثر من 100 يومًا.

وحضرت ديليتا ليوتا في مباراة هيلاس فيرونا وكالياري، التي أقيمت، أمس السبت، على ملعب "مارك أنطونيو بنتجودي" ، في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة، وانتهت بانتصار فيرونا 2-1.

وكانت ديليتا ليوتا هي النجمة الأولى في هذا اللقاء، حيث قدّمت عرض أزياء خلال تقديمها لأحداث المباراة، عبر قناة DAZN؛ حيث ظهرت بزي رياضي مثير، وبعد نهاية اللقاء قامت بتغيير ملابسها، وارتدت بدلة نسائية بيضاء اللون مع حزام برتقالي.

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أحدث التعليقات

مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتم؟ خسرتوا الدنيا والاخرى حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

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