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موعد بدء تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي بتعليم المدينة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1298
موعد بدء تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي بتعليم المدينة

المدينة المنورة (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بدء تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442هـ, وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يُجرى بها مفاضلة، وذلك ابتداءً من الأول من شهر ذي القعدة المقبل, ويستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل في الثاني من شهر صفر 1442هـ.

وأشارت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة إلى استمرار تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية التي بدأ بها القبول بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441هـ، فيما يبدأ تسجيل خريجي وخريجات الروضات الحكومية والأهلية المرخّصة من الوزارة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من 20 ذي الحجة القادم، على أن يبدأ تسجيل خريجي وخريجات روضات المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من الـ 27 من شهر ذي الحجة المقبل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين .. .. كم نحن بحاجته ..
ابو محمد 😎
اخوه وألم وأمل مشترك ...

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