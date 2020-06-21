بالفيديو.. معجزة مواطنة هزمت الإعاقة وتفوقت في رياضة الجري

الرياض (صدى):
في تجربة إنسانية فريدة ، ضربت المواطنة " رنيم الفرأدي " مثالاً يحتذى به في الطموح والمثابرة رغم الإعاقة والتحديات الصعبة .
ونجحت "رنيم " في ممارسة رياضة الجري شأنها شأن أي إنسان عادي بل أنها تفوقت بقدراتها الخاصة حتى شاركت في العديد من أولمبيادات الجري، والتي كان من أبرزها مشاركتها في ماراثون هزاع بالإمارات ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
وقالت "رنيم " انها بدأت تلك الرياضة منذ أ كان عمرها 4 أعام وتواظب على جلسات العلاج الطبيعي من أجل تحقيق حلمها في صنع البطولات ، مؤكدة أن شعارها الدائم " أن تركض وراء الحلم " .