مستشار أردوغان يرفض الحرب وأنقرة تواصل إدخال السلاح لليبيا

طهران (صدى):
رفض ياسين أوقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمدد بلاده قواتها العسكرية في سوريا وليبيا، وتكثف ضرباتها في دهوك منتهكة السيادة العراقية، لماذا يبحث الآخرون عن الحرب بدل السلام؟.
وتستمر تركيا في نقل المرتزقة إلى طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، على الرغم من توقيعها على بيان مؤتمر برلين في يناير الماضي والذي قضى بوقف التدخلات الخارجية في البلاد التي مزقتها الحرب.
وأكد فريق أردوغان أنه يسعى إلى السلام؛ حيث قال مستشار الرئيس التركي، ياسين أوقطاي على من يهدد ليل نهار بغزو ليبيا أن يعلم أن هناك حكومة معترفا بها عربيا ودوليا أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري؛ مضيفًا: "المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا... والسؤال هو هل إذا تم غزوها ستحل مشاكلك..؟ "