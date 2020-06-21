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تركي آل الشيخ ووليد الفراج ينعيان اللاعب أحمد راضي

Time منذ 44 دقيقة
Views 1784
تركي آل الشيخ ووليد الفراج ينعيان اللاعب أحمد راضي

ماجد محمد (صدى):
نعى رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ والإعلامي وليد الفراج ، نجم العراق السابق أحمد راضي الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال تركي آل الشيخ بأن النجم أحمد راضي جمعته به معرفة وذكريات، متابعا بأنه كان محب للمملكة ، وكان على خلق عالي وأدب كبير وشجاعة.

ومن جانبه قال وليد الفراج، " رحم الله الكابتن احمد راضي الذي توفي قبل ساعات متأثرا بعدوى كورونا بعد اسبوع من المعاناة ، متابعا بأنه أحبه لاعب موهوب في منتخب العراق بالثمانينات والتسعينات ، واحببه أكثر عندما قابله في مناسبة رياضية قبل عامين ، رحل الرجل المؤدب ابن بغداد العاشق للسعودية ..اذكروه بدعوه".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين .. .. كم نحن بحاجته ..
ابو محمد 😎
اخوه وألم وأمل مشترك ...

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