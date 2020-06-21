تركي آل الشيخ ووليد الفراج ينعيان اللاعب أحمد راضي

ماجد محمد (صدى):
نعى رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ والإعلامي وليد الفراج ، نجم العراق السابق أحمد راضي الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال تركي آل الشيخ بأن النجم أحمد راضي جمعته به معرفة وذكريات، متابعا بأنه كان محب للمملكة ، وكان على خلق عالي وأدب كبير وشجاعة.
ومن جانبه قال وليد الفراج، " رحم الله الكابتن احمد راضي الذي توفي قبل ساعات متأثرا بعدوى كورونا بعد اسبوع من المعاناة ، متابعا بأنه أحبه لاعب موهوب في منتخب العراق بالثمانينات والتسعينات ، واحببه أكثر عندما قابله في مناسبة رياضية قبل عامين ، رحل الرجل المؤدب ابن بغداد العاشق للسعودية ..اذكروه بدعوه".