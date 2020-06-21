بالفيديو.. المملكة ومصر علاقات تاريخية تؤكد الكيان الواحد ضد العدو المشترك

الرياض (صدى):
تجمع مصر والمملكة علاقات صلبة وقوية ومتجذرة تمتد عبر التاريخ تؤكد عدم تخلي المملكة عن دعمها للموقف المصري الحالي من العصابات التركية في ليبيا .
وظهرت تلك العلاقات القوية كما أوضح فيديو وزارة "الخارجية " في مواقف جلية كان منها زيارة الملك فاروق المصري للملك عبد العزيز آل سعود -رحمهما الله -وما جمعهما من نقاشات حول مستقبل الأمة العربية .
كما تظهر تلك العلاقات في موقف الملك فيصل بن عبد العزيز -يرحمه الله - من العدوان الإسرائيلي على مصر سنة 1967 م .
ولا يغيب عن التاريخ السعودي والمصري الموقف التاريخي للملك فيصل –رحمه الله – بقطع امدادات النفط عن الولايات المتحدة واسرائيل في حرب اكتوبر ، وما قام به الأمير سلطان بن عبد العزيز –رحمه الله – من تفقد المعركة على أحد الجبهات المصرية أثناء أشتعال الحرب بين الجيش المصري والإسرائيلي .
كما تجلت العلاقات المصرية السعودية في عهد الملك عبد الله -رحمه الله -أثناء الإضطرابات السياسية التي شهدتها مصر إبان ثورة 25 يناير ، وكذلك دور الملك سلمان –حفظه الله – في الوقوف بجانب مصر حكومةً وشعباً ودور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعميق العلاقات بين البلدين لتبقى مصر والسعودية كيان واحد ضد أي خطر يهدد كلاً منهما .