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شاهد.. ولي العهد: السعودية لا تتأخر عن مصر في أي لحظة

Time منذ 58 دقيقة
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شاهد.. ولي العهد: السعودية لا تتأخر عن مصر في أي لحظة

الرياض (صدى):
يؤكد ‏التاريخ دومًا أن المملكة لم تتأخر يوما من الأيام مع دولة مصر؛ حيث أن السعودية قيادة وشعبًا وبحكم الأخوة الإسلامية والعربية ستقف مع دولة مصر في حماية أمنها القومي ولن تتردد في ذلك.

وفي السياق نفسه، شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في لقاء سابق معه، على عمق العلاقات بين المملكة ومصر؛ حيث قال: " لا تتأخر مصر على السعودية لحظة، ولا تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة.. هذه قناعة مرسخة ليست فقط لدى قيادة البلدين ولكن لدى شعبي البلدين " .

وتدعم المملكة مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أطلقها لحماية أمن مصر القومي في الجهة الغربية في ليبيا ولإنقاذ ليبيا من التدخلات الأجنبية من الميليشيات المسلحة والمرتزقة الذين ينشرهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هناك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين .. .. كم نحن بحاجته ..
ابو محمد 😎
اخوه وألم وأمل مشترك ...

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