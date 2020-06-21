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انطلاق مسابقة الروبوتات بجامعة الأعمال والتكنولوجيا

Time منذ يوم
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انطلاق مسابقة الروبوتات بجامعة الأعمال والتكنولوجيا

محمد السعران (صدى):
تنظم جامعة الاعمال والتكنولوجيا بجدة (UBT)مسابقة علمية بحثية تطبيقية تهدف الى تبني ابتكارات تطويرية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، بإشراف من وزارة التعليم متمثلة في ادارة النشاط الطلابي - القسم العلمي بإدارة تعليم جدة، وبشراكة استراتيجية مع مركز RT الياباني لتصميم وصناعة الروبوتات وشركة (الرجل الالي) الوطنية.

حيث تتيح المسابقة للخريجين والخريجات من المرحلة الثانوية، بجميع المدارس العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية، المشاركة وتقديم الافكار البحثية في العديد من المجالات التقنية التطبيقية مثل الأمن السيبراني، الذكاء الصناعي، المعلومات الكبرى، انترنت الاشياء والروبوتات والطباعة ثلاثية الابعاد لتقديم حلول ومعالجات لجائحة كورونا في القطاعات الصحية والثقافية والاقتصادية والتعليمية.

ويهدف هذا النوع من المسابقات في نقل المعرفة والمهارات وتحفيز الطلبة على استخدام التقنيات الحديثة للتعلم والتفاعل مع احتياجات ومتطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية ولما من شأنه تحسين جودة التعليم ومخرجاته وانعكاس نتائجه على الطلبة وكسب الخبرات المختلفة.

وقد وفرت جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT)مجموعة من الجوائز القيمة للمشاركين المتميزين مثل برامج المنح التعليمية واجهزة الروبوتات الآلية المبتكرة، علما بأن الجامعة قد استقبلت عدد كبير من طلبات الاشتراك بالمسابقة من بداية يوم الاربعاء الموافق لتاريخ 10-6-2020 والتي تستمر حتى يوم الاحد 5-7-2020.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطط الجامعة الإستراتيجية للمشاركة بدورها في المسئولية الاجتماعية هادفة لتمكين خريجي المرحلة الثانوية وتشجيعا لهم للابتكار والابداع بتهيئة البيئة الملائمة للطلبة لتحقيق آمال وتطلعات وطننا الغالي خصوصا في ظل ظروف الجائحة الحالية التي تتطلب من الجميع تقديم ما بوسعه لخدمة دينهم ووطنهم.

 

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
بالتوفيق للجميع،
واضح*** وصريح***
ماشاء الله 1000 مبرووووووووووووووووووك.
واضح*** وصريح***
الله يشافيهم،ويجعل غيرهم يعتبر،مما أصابهم..
مبارك سالم آل ضرمان
تسلم يا خالد الهيل عليك بهخم
. راعــي الـددســـن .
اووووووووووف .😱.

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