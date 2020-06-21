بالفيديو.. تاريخ طويل للعلاقات الوثيقة بين المملكة ومصر ضد التدخلات الخارجية

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو التاريخ الطويل للعلاقات الوثيقة بين المملكة ومصر ضد التدخلات الخارجية.
وأظهر الفيديو توقيع إتفاقية الصداقة منذ عام 1926 تلاها توقيع إتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين في عام 1955، وكان أول ثمارها وقوف المملكة إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي عام 1956.
واستمرت مساندة المملكة لمصر حتى حرب أكتوبر 1973م، حيث قادت المملكة معركة موازية مع الدول الكبرى بإستخدام البترول لدعم الجيش المصري على جبهات القتال في سيناء، وآخرها وقوف الرياض إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها في نزاع التطرف والمليشيات الإرهابية .