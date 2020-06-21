شاهد.. قصة دعم الملك فيصل لمصر أثناء حروبها ضد الاحتلال الإسرائيلي

الرياض (صدى):
أبدى الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - شجاعة وصلابة حينما خاض حرب أكتوبر الذي واجهت فيها مصر إسرائيل، قائدا وبطلا أجاد استخدام أسلحته العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية من أجل نصر العرب وإعلاء كلمتهم.
وبدأ دعم المملكة لمصر من أجل النصر في المعركة المصيرية التي تستهدف مصر فيها استرداد الأرض ورد كرامتها وكرامة العرب عقب العدوان الإسرائيلي الغاشم في 5 يونيو 1967؛ حيث طالب الملك فيصل قادة دول الخليج والأقطار العربية الأخرى بتقديم جميع أنواع الدعم للدول المعتدى عليها.
وناشد الملك فيصل حينها بتخصيص مبالغ كبيرة؛ لتمكين تلك الدول من الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي؛ فيما لم ينس المصريون كلمات الملك فيصل للرئيس جمال عبدالناصر إبان العدوان الإسرائيلي على أرض سيناء الطاهرة حين قال « يا جمال مصر لا تطلب وإنما تأمر».
وأعلنت المملكة بإعلان وقف بيع البترول للغرب لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، كما أعلن الملك فيصل عن تبرعه بمبلغ 200 مليون دولار للجيش المصري.
وظهر الملك فيصل برفقة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، على جبهة القتال في سيناء أثناء استعراض حرس الشرف للعبور للضفة الأخرى من القناة في حرب أكتوبر عام 1973.