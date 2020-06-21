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الخارجية العراقية: بغداد تسعى لعلاقات متوازنة مع الجوار تضمن عدم التدخل

Time منذ ساعة
Views 1461
الخارجية العراقية: بغداد تسعى لعلاقات متوازنة مع الجوار تضمن عدم التدخل

بغداد (صدى):
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج.

وأكد وزير الخارجية العراقي، أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية توسيع التعاون مع دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بالأخص الاقتصادية والأمنية.

وأوضح أن سياسة العراق مبنية على اعتماد لغة الحوار والتفاهم لبناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة؛ فيما جاء هذا في وقت تتسم سياسة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بالانفتاح على دول الخليج والولايات المتحدة على السواء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين .. .. كم نحن بحاجته ..
ابو محمد 😎
اخوه وألم وأمل مشترك ...

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