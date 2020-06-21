بالفيديو.. شمس الكويتية تكشف أسرار من علاقاتها الزوجية

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الفنانة شمس الكويتية أسرار من حياتها الشخصية وتجارب زواجها التي انتهت جميعاً بالإنفصال معترفة بفشلها في علاقتها الأخيرة .
ولم تعبر "شمس " عن ندمها بعلاقتها السابقة مؤكدة أن لولا فشلها في الزواج لكانت طقاقة في الأفراح ! على حد قولها .
وقالت "شمس " في فيديو لها عبر " إنستجرام " : أنا هالمرحلة صرت أحب نفسي بشكل صح.. وسبب فشلي في علاقتي الأخيرة لأن دي الوحيدة اللي أقدر أقول إنها فشلت.. قبل كدة مو كانت علاقات كانت دروس .
وأضافت : بشكرهم كلهم.. فشل العلاقات هو اللي قواني ولولا كدة كان زماني طقاقة في الأفراح.. وإلا كان زماني متجوزة واحد يصرف عليا كثير ملايينه ولا كنت درست ولا كنت اتعلمت .
وأعربت عن حزنها لفشل علاقتها الأخير ة قائلة : فجأة صحيت الصبح لقيت باي باي ما ننفع لبعض بقول تألمت ساعات وبكيت ساعات لكن فهمت الرسالة.. أنا حبيت السيارات والفن والفلوس وما اهتميت بشمس ذاتها .