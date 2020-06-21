مغردون مصريون يثمنون دعم المملكة لمبادرة القاهرة لإنقاذ ليبيا

الرياض (صدى):
ثمن مغردون مصريون وقوف المملكة إلى جانب مصر، في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية أمن مصر القومي من الجهة الغربية في ليبيا ، ولإنقاذ ليبيا أيضا من التدخلات الأجنبية ، من قبل الميليشيات المسلحة والمرتزقة.
وتصدر الهاشتاج الذي جاء بعنوان "#امن_مصر_امن_السعوديه" قوائم تريند تويتر داخل البلدين في آن واحد، ليغرد عشرات الآلاف على الهاشتاج بصور للرئيس السيسي بجوار الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ووثق عدد كبير من المغردين فيدوهات توضح العلاقة الوطيدة التي تجمع المملكة ومصر على مر العصور.
وقالت وزارة خارجية المملكة، مساء أمس، إنه إلحاقاً لبيان تأييد الحكومة لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.