شبح الإغلاق يختفي مع استئناف الحياة الطبيعية اليوم

الرياض (صدى):
بدأت اليوم الأحد المرحلة الثالثة من تحفيف الإجراءات الإحترازية في المملكة بعودة الحياة إلى طبيعتها ، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر منذ بدء الجائحة .
وتشهد المملكة اليوم العديد من التغيرات ، من أبرزها السماح بالتجول على مدار الساعة ، وعودة الموظفين إلى أعمالهم بالقطاعين العام والخاص ، وعودة جميع الأنشطة التجارية والإقتصادية ، وعودة المراكز الرياضية الخاصة ، ورفع العزل عن مكة المكرمة وجدة وإقامة صلوات الجماعة والجمعة فيهما .
ومع إنطلاق تلك المرحلة ، شددت حكومة المملكة على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية في أماكن العمل مع عدم زيادة نسبة الحضور عن 75 % في جميع المدن والمحافظات ، وكذلك منع التجمعات التي تزيد عن 50شخص ، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وأدوات الحماية .
وكانت وزارة الصحة قد حثت جميع المواطنين والمقيمين بتحميل " تطبيق " تباعد لإخطار الشخص بمخالطة المصاب ، فضلاً عن جهود كافة الجهات لرقابة الأسواق والمحال والمطاعم وغيرها .