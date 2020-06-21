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شبح الإغلاق يختفي مع استئناف الحياة الطبيعية اليوم

Time منذ 5 دقائق
Views 1136
شبح الإغلاق يختفي مع استئناف الحياة الطبيعية اليوم

الرياض (صدى):
بدأت اليوم الأحد المرحلة الثالثة من تحفيف الإجراءات الإحترازية في المملكة بعودة الحياة إلى طبيعتها ، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر منذ بدء الجائحة .

وتشهد المملكة اليوم العديد من التغيرات ، من أبرزها السماح بالتجول على مدار الساعة ، وعودة الموظفين إلى أعمالهم بالقطاعين العام والخاص ، وعودة جميع الأنشطة التجارية والإقتصادية ، وعودة المراكز الرياضية الخاصة ، ورفع العزل عن مكة المكرمة وجدة وإقامة صلوات الجماعة والجمعة فيهما .

ومع إنطلاق تلك المرحلة ، شددت حكومة المملكة على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية في أماكن العمل مع عدم زيادة نسبة الحضور عن 75 % في جميع المدن والمحافظات ، وكذلك منع التجمعات التي تزيد عن 50شخص ، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وأدوات الحماية .

وكانت وزارة الصحة قد حثت جميع المواطنين والمقيمين بتحميل " تطبيق " تباعد لإخطار الشخص بمخالطة المصاب ، فضلاً عن جهود كافة الجهات لرقابة الأسواق والمحال والمطاعم وغيرها .

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أحدث التعليقات

دوسري
😎 في مثل يقول ياغريب كن أديب بس ان شاء الله بيأدبونها الرياجيل
ابو محمد 😎
طيب ...
دوسري
اسجنوها ورحلوها لبلدها خلوها تعيش بين أحضان الحوثه هالاشكال ماتحمد النعمه
ابو محمد 😎
ياهملااالي ..
د محمد ماجد بخش
جميع مكونات مكونات الذرة تعمل في مجموع المجموع الذري المحوري مغناطيسيا

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