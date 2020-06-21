ضبط عصابة تروج للمخدرات باستخدام حاوية قمامة

خالد الظفيري (صدى):
تمكنت السلطات الكويتية، من الإطاحة لعصابة تروج المخدرات في منطقة "الشاليهات" تضم مواطنا كويتيا وآخر من الجنسية الأمريكية؛ حيث كان مورد المخدرات يضعها لِعصابة الترويج في حاوية قمامة ليقوما بجمعها قبل أن يصل إليها عمال النظافة.
وجاء ذلك عندما اشتبه أفراد أسرة في سيارة أمريكية توقفت عند حاوية قمامة وترجل منها شخصان، أحدهما قفز داخل الحاوية، والآخر وقف ينتظره خارجها، وراح الأول يفتش ويخرج أكياسا منها ويسلمها إلى الآخر الذي كان يضعها في المركبة.
وعند وصول دورية الأمن، كان المتهمان فرغا من التحميل وفرّا هاربين، ولم يمضِ وقت طويل حتى رصدتهما دورية الأمن، وتمت ملاحقتهما، إلا أن إصرار قائد المركبة على الفرار دفعه إلى الاصطدام بالدورية ومواصلة رحلة الهروب، وفي أثناء انطلاقته اصطدم بحواجز نقطة أمنية؛ ما أدى إلى توقف المركبة، وترجل قائدها وأطلق العنان لساقيه؛ حيث تم توقيفه.