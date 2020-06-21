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طريقة سهلة تخلصك من رائحة العفن في تكييف السيارة

Time منذ 5 أيام
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طريقة سهلة تخلصك من رائحة العفن في تكييف السيارة

أميرة خالد (صدى):
تعد مشكلة إنتشار رائحة عفن بالسيارة تؤرق قائديها خاصة بعد إنتهاء فصل الشتاء وتشغيل التكييف في الصيف.

وقال الخبراء أنه عند انتشار رائحة عفن يجب على قائد السيارة تنظيف المكيف ومكوناته باستخدام منظف، خاصة مع رش المادة الموجودة بها في السيارة وتشغيل المكيف لبعض الوقت.

وتابع الخبراء بأن على قائد السيارة تغيير فلتر الهواء مرة واحدة على الأقل كل عام وذلك بعد التخلص من البكتريا والرطوبة المتعلقة به ، كما أنه مع مرور الوقت يفقد المكيف سائل التبريد، لذلك يتعين إجراء الصيانة لتظام التكييف كل 3 سنوات.

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. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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