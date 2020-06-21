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بالفيديو.. باحث بالتراث يكشف ندرة المصاحف قديماً بالرياض وكيف كانوا يتغلبون عليها

Time منذ 39 دقيقة
Views 1404
بالفيديو.. باحث بالتراث يكشف ندرة المصاحف قديماً بالرياض وكيف كانوا يتغلبون عليها

الرياض (صدى):
كشف الباحث في التراث الدكتور احمد الوشمي ندرة المصاحف في الرياض قديماً قبل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .

وأكد "الوشمي " في فيديو نشرته دارة الملك عبد العزيز أن الحجاج كانوا يأتون لمكة المكرمة ومعهم مصاحف ومنها مصحف للمنزل ومصحف للمسجد .

وأضاف أن المصاحف كانت تطبع في مطبعة ميرزا بمكة ومطبعة القاهرة ومطبعة السلفية ومطبعة بالمدينة المنورة ولكن لم تكن أعدادها بالشكل المطلوب .

وأشار إلى طرق حفظ المصاحف قديماً حيث كانوا يحفظونها في القماش والكراتيين وتظل كما هي دون أي تغيير .

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أحدث التعليقات

دوسري
😎 في مثل يقول ياغريب كن أديب بس ان شاء الله بيأدبونها الرياجيل
ابو محمد 😎
طيب ...
دوسري
اسجنوها ورحلوها لبلدها خلوها تعيش بين أحضان الحوثه هالاشكال ماتحمد النعمه
ابو محمد 😎
ياهملااالي ..
د محمد ماجد بخش
جميع مكونات مكونات الذرة تعمل في مجموع المجموع الذري المحوري مغناطيسيا

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