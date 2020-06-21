بالفيديو.. باحث بالتراث يكشف ندرة المصاحف قديماً بالرياض وكيف كانوا يتغلبون عليها

الرياض (صدى):
كشف الباحث في التراث الدكتور احمد الوشمي ندرة المصاحف في الرياض قديماً قبل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
وأكد "الوشمي " في فيديو نشرته دارة الملك عبد العزيز أن الحجاج كانوا يأتون لمكة المكرمة ومعهم مصاحف ومنها مصحف للمنزل ومصحف للمسجد .
وأضاف أن المصاحف كانت تطبع في مطبعة ميرزا بمكة ومطبعة القاهرة ومطبعة السلفية ومطبعة بالمدينة المنورة ولكن لم تكن أعدادها بالشكل المطلوب .
وأشار إلى طرق حفظ المصاحف قديماً حيث كانوا يحفظونها في القماش والكراتيين وتظل كما هي دون أي تغيير .