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مدينة الملك سعود الطبية توفر وظائف صحية شاغرة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1532
مدينة الملك سعود الطبية توفر وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب مقيم طب الأعصاب، طبيب مقيم أمراض معدية، طبيب مقيم الطب الباطني، طبيب مقيم جراحة السمنة، طبيب مقيم عظام، طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية، طبيب مقيم أمراض جلدية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى طبيب مقيم أذن وأنف وحنجرة، طبيب مقيم جراحة الصدر، طبيب مقيم جراحة الرضوح، لافتة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

دوسري
😎 في مثل يقول ياغريب كن أديب بس ان شاء الله بيأدبونها الرياجيل
ابو محمد 😎
طيب ...
دوسري
اسجنوها ورحلوها لبلدها خلوها تعيش بين أحضان الحوثه هالاشكال ماتحمد النعمه
ابو محمد 😎
ياهملااالي ..
د محمد ماجد بخش
جميع مكونات مكونات الذرة تعمل في مجموع المجموع الذري المحوري مغناطيسيا

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