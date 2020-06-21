فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة الخميس القادم

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءا من يوم الخميس القادم وحتى 1441/11/17 هـ ،عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (هنا
)، للفصل التدريبي الأول للعام 1442 / 1441 هـ .
وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح بقسم تقنية الحاسب في تخصصات " الشبكات وأنظمة شبكات والدعم الفني " ، وقسم التقنية الميكانيكية تخصص " ميكانيكا سيارات " ، وقسم التقنية الكهربائية تخصص " قوى كهربائية " ، وقسم التقنية الإدارية في تخصصات " إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق "، وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصصات " فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة ".