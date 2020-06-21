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فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة الخميس القادم

Time منذ 58 دقيقة
Views 1362
فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة الخميس القادم

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءا من يوم الخميس القادم وحتى 1441/11/17 هـ ،عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (هنا)، للفصل التدريبي الأول للعام 1442 / 1441 هـ .

‏‎وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح بقسم تقنية الحاسب في تخصصات " الشبكات وأنظمة شبكات والدعم الفني " ، وقسم التقنية الميكانيكية تخصص " ميكانيكا سيارات " ، وقسم التقنية الكهربائية تخصص " قوى كهربائية " ، وقسم التقنية الإدارية في تخصصات " إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق "، وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصصات " فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة ".

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أحدث التعليقات

دوسري
😎 في مثل يقول ياغريب كن أديب بس ان شاء الله بيأدبونها الرياجيل
ابو محمد 😎
طيب ...
دوسري
اسجنوها ورحلوها لبلدها خلوها تعيش بين أحضان الحوثه هالاشكال ماتحمد النعمه
ابو محمد 😎
ياهملااالي ..
د محمد ماجد بخش
جميع مكونات مكونات الذرة تعمل في مجموع المجموع الذري المحوري مغناطيسيا

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