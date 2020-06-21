فتاة تدعي تبديد زوجها لمنقولات بـ 290 ألف جنيه بعد شهرين فقط

القاهرة (صدى):
في قضية غريبة ، رفعت فتاة مصرية دعوى قضائية ضد زوجها العرفي تتهمه بتبديد منقولات المنزل بعد شهرين فقط من الزواج بعد مرور شهرين فقط على الزواج .
وقالت الزوجة الثلاثينة والتي تمتلك شركة خاصة بها : كان عميل عندي ووقعت في حبه وبسبب زواجه وفرق العمر اضطررنا للزواج العرفي مؤقتا لتظهر بعدها نيته ومحاولته التحكم بأموالى وعلاقتى بالمقربين والأهل والأصدقاء، ومعاقبتى بالحبس بمنزلى لأيام طويلة إذا امتنعت عن الخضوع له.
وأضافت : رفض تسلمى منقولاتى التى تراوح ثمنها بـ 290 ألف، مما دفعنى لإقامة دعوى لملاحقته واسترداد حقوقي، ليرد على بالتهديد بالتخلص مني، ويلاحقنى بالاتهامات الكيدية .
أما الزوج فأكد موقف مغاير قائلاً : تلاحقنى بـ3 دعاوى لحبسى عقابا لى على رفض الرجوع لها بعد تدميرها لأسرتي، رغم اتفقنا بعدم الإفصاح عن زيجتنا، وذلك عقابا لى على اعتراضى على تصرفاتها ، متهمها بالنصب عليه .