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«الجوازات»: سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء الجائحة

Time منذ ساعة
Views 1698
«الجوازات»: سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء الجائحة

الرياض (صدى):
أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن إستئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة الجائحة، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي عامل بمهنة راعي وهو في إجازة وإقامته تنتهي بتاريخ 30/6/2020 ولا يستطيع العودة لعدم وجود رحلات دولية نرجو افادتنا عن الإجراء المتخذ " .

وأجابت الجوازات: " ‏‎‎أهلاً بك، سيتم الإعلان عن إستئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد،  علماً انه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. سعدنا بتواصلك ".

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أحدث التعليقات

دوسري
😎 في مثل يقول ياغريب كن أديب بس ان شاء الله بيأدبونها الرياجيل
ابو محمد 😎
طيب ...
دوسري
اسجنوها ورحلوها لبلدها خلوها تعيش بين أحضان الحوثه هالاشكال ماتحمد النعمه
ابو محمد 😎
ياهملااالي ..
د محمد ماجد بخش
جميع مكونات مكونات الذرة تعمل في مجموع المجموع الذري المحوري مغناطيسيا

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