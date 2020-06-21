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وفاة المخرجة نجلاء محمود ياسين بفيروس كورونا

Time منذ 15 ساعة
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وفاة المخرجة نجلاء محمود ياسين بفيروس كورونا

القاهرة (صدى):
قضي فيروس كورونا على المخرجة المصرية نجلاء محمود ياسين، العاملة بالقناة الثانية، فماتت متأثرة بإصابتها بالوباء، حيث أعلن المخرج شريف الشناوي وفاتها.

وقال الشناوي عبر حسابه الشخصي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت ‏القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصري بسبب الإصابة بوباء كورونا، ‏الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين في ذمة الله".‏

وتركت وفاة المخرجة المفاجئة حالة من الحزن والصدمة بين أصدقائها الذين حرصوا على كتابة كلمات النعي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فكتب المؤرخ الرياضي المعروف عادل سعد عبر حسابه في تويتر قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، في فقيدة القناة الثانية الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد رحمة الله عليها وأسكنها الله فسيح جناته واللهم أهلها الصبر والسلوان".

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
ايوه ياخالي ما ينفع مه هؤلاء المرتزقه الا كذا . خلاها تقطع الخال في الكلام
مرني عند الغروب
إن صاحب الفكرة هي والدتهم التي كانت ترغب في المساهمة في الدخل القومي للبلد منذ إعلان رؤية 2030 . ..... ماشاء الله الوالده عندها بُعد ونظرة اقتصاديه .....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري

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