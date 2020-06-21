وفاة المخرجة نجلاء محمود ياسين بفيروس كورونا

القاهرة (صدى):
قضي فيروس كورونا على المخرجة المصرية نجلاء محمود ياسين، العاملة بالقناة الثانية، فماتت متأثرة بإصابتها بالوباء، حيث أعلن المخرج شريف الشناوي وفاتها.
وقال الشناوي عبر حسابه الشخصي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصري بسبب الإصابة بوباء كورونا، الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين في ذمة الله".
وتركت وفاة المخرجة المفاجئة حالة من الحزن والصدمة بين أصدقائها الذين حرصوا على كتابة كلمات النعي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فكتب المؤرخ الرياضي المعروف عادل سعد عبر حسابه في تويتر قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، في فقيدة القناة الثانية الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد رحمة الله عليها وأسكنها الله فسيح جناته واللهم أهلها الصبر والسلوان".