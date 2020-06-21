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مفتي مصر الأسبق: الترحم على الملحد نوع من " السخافة "

Time منذ 13 ساعة
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مفتي مصر الأسبق: الترحم على الملحد نوع من " السخافة "

القاهرة (صدى):
استنكر مفتي مصر الأسبق الشيخ الدكتور علي جمعة، الجدل المثار حول الترحم على الملحدين والمثليين، والتعاطف معهم، تزامنًا مع انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي.

وقال جمعة، إن هناك فرقا كبيرا بين إعلان الإلحاد وبين المعاصي مثل الشذوذ وغيرها، موضحًا أن الإنسان الذي يقع في مثل هذه المعاصي ننكر عليه المعصية فقط، أما الملحد الذي لا يؤمن بوجود إله ثم مات منتحرا أو غير منتحر، فلا يجوز الترحم عليه.

وأكد أن الترحم هدية والملحد رفض هذه الهدية في حياته لأنه لا يؤمن بمن يرحم العباد، قائلا: " الترحم على الملحد نوع من أنواع السخافة من الإنسان الذي يرغب في ذلك ".

وتابع: " رحمة الله عمت البشرية كلها لأنه رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، فالله يدني منه المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس يوم القيامة".

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أحدث التعليقات

مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتم؟ خسرتوا الدنيا والاخرى حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

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