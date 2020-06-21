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بالفيديو..معنفة الباحة تروي تفاصيل الواقعة واستعانتها بالخادمة للإبلاغ عن زوجها

Time منذ 10 دقائق
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بالفيديو..معنفة الباحة تروي تفاصيل الواقعة واستعانتها بالخادمة للإبلاغ عن زوجها

الباحة (صدى):
روت معنفة الباحة، التي احتجزها زوجها داخل المنزل مع أطفالها الثلاثة، تفاصيل الواقعة.

وأوضحت السيدة في حديثها لبرنامج "يا هلا" بقناة روتانا خليجية، أن زوجها بدأ تعنيفها بعد فترة من زواجهما؛ حيث بدأ يتلفظ عليها.

ولفتت إلى أن الأمر تطور، وساءت معاملته لها، فقررت الذهاب لأهلها وبقيت هناك سنة ونصف السنة.

وقالت، إن أهل الخير تدخلوا للصلح بينهما، وأن زوجها تعهد بعدم إيذائها، لكنه عاد كما كان بعد عدة أشهر.

وأضافت: " يوم الواقعة ضربني بعد حبسي بالغرفة وأخذ جوالي وهددني في حال أخبرت أهلي، ثم انطلق إلى جدة " .

وأشارت إلى أنها استعانت بجوال الخادمة وأبلغت ذويها، الذين اتصلوا بالشرطة.

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
السؤال اللي ابحث له عن اجابة ليش اللي يتعالجون بمستشفى الامل يطلع الواحد منهم مابه امل بينما حينما يذهب المواطن لعلاج ادمانه خارج المملكة يرجع وكأنه لم يستخدم المخدرات نهائيا وأقول هالكلام لاني اعرف واحد تعالج بمصر ورجع ماشاء الله تبارك الله ثقيل ورزين ومافيه احسن من عقله بينما من يتعالج في مستشفيات الامل يطلع مدمن على العلاج النفسي يعني من جرف لدحديره
عندما يغيب المساء
الله المستعان
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
عندما يغيب المساء
الله يرزقنا من واسع فضله

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