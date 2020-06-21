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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 11 دقيقة
Views 1201
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

زائر
الليلة تم القبض هههههههههههه
موضوعي
كذب
ابو عمار
ممتاز
abdul
ولولا الحمل لما اخبرت اهلها اصلا.
مواطن 123456
فضحت مسؤولى التفتيش بوزارة الموارد البشريه انا يمنيه ولقبي غامديه واشرفت على سعوديات عاد اذا جيدين شوفوا وين اشتغلت وكيف اشتغلت وكيف اشرفت على سعوديات شكلها بالحيل واثقه من امكانياتها

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